Землетрус на Буковині: якої сили були поштовхи

У Чернівецькій області 13 липня зафіксовано землетрус магнітудою. Він належить до ледве відчутних.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Подробиці землетрусу у Чернівецькій області

У неділю, 13 липня, близько 11 ранку зафіксували землетрус у районі селища Конятина, що у Вижницькому районі Чернівецької області. Магнітуда події склала 2,6 за шкалою Ріхтера, а глибина залягання – 3 кілометри.

За класифікацією цей землетрус віднесли до ледве відчутних, тому більшість людей могли його не помітити.

У Головному центрі спецконтролю звертаються до тих, хто відчув поштовхи. Їх просять залишати повідомлення за посиланням. Це допоможе спеціалістам в уточненні параметрів землетрусів та краще розуміти сейсмічну активність у регіоні.

До речі, сильніший землетрус відчули на початку липня 2025 року на Полтавщині. Тоді магнітуда сягнула 3,1 за шкалою Ріхтера, а епіцентр залягав на глибині 7 кілометрів. Тоді це був третій землетрус у регіоні з початку року.