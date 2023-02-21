В Ірані стався потужний землетрус

21 лютого 2023, 09:51
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Джерело:

World EQ Locator

В Ірані зафіксували новий потужний землетрус. Його магнітуда – приблизно 5,3.

Новий землетрус стався сьогодні, 21 лютого. Чи є руйнування та постраждалі – поки невідомо.

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Що відомо про потужний землетрус в Ірані

21 лютого о 6 ранку за місцевим часом стався землетрус приблизно за 111 кілометрів на північний захід від Бандар-Аббаса, Іран.

Глибина гіпоцентра становить близько 21,3 кілометра, а магнітуда землетрусу оцінюється приблизно в 5,3.


В Ірані зафіксували землетрус / Скриншот

Останній землетрус в Ірані

  • В іранському місті Хой 29 січня стався потужний землетрус магнітудою 5,9. Унаслідок землетрусу відомо про кількох загиблих, а також чимало постраждалих.
  • За даними місцевої влади, щонайменше 816 осіб отримали поранення, деякі з них були доставлені до сусідніх районів для лікування. Відомо про трьох загиблих.
  • Повідомлялося про пошкодження будівель та деяку інфраструктуру в цьому районі. Особливо сильно постраждали житлові будинки в десятках сіл, що оточують Хой. У деяких з них також сталося відключення електроенергії.

Автор: Софія Ковнір