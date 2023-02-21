В Ірані стався потужний землетрус
21 лютого 2023, 09:51Читать новость на русском
Джерело:World EQ Locator
В Ірані зафіксували новий потужний землетрус. Його магнітуда – приблизно 5,3.
Новий землетрус стався сьогодні, 21 лютого. Чи є руйнування та постраждалі – поки невідомо.
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Що відомо про потужний землетрус в Ірані
21 лютого о 6 ранку за місцевим часом стався землетрус приблизно за 111 кілометрів на північний захід від Бандар-Аббаса, Іран.
Глибина гіпоцентра становить близько 21,3 кілометра, а магнітуда землетрусу оцінюється приблизно в 5,3.
В Ірані зафіксували землетрус / Скриншот
Останній землетрус в Ірані
- В іранському місті Хой 29 січня стався потужний землетрус магнітудою 5,9. Унаслідок землетрусу відомо про кількох загиблих, а також чимало постраждалих.
- За даними місцевої влади, щонайменше 816 осіб отримали поранення, деякі з них були доставлені до сусідніх районів для лікування. Відомо про трьох загиблих.
- Повідомлялося про пошкодження будівель та деяку інфраструктуру в цьому районі. Особливо сильно постраждали житлові будинки в десятках сіл, що оточують Хой. У деяких з них також сталося відключення електроенергії.