У середу, 30 липня, Камчатка відчула серію підземних поштовхів магнітудою 8,8. Російські експерти кажуть, що афтершоки можуть тривати роками.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

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Що варто очікувати після землетрусів на Камчатці?

В Росії на Камчатці 30 липня стався сильний землетрус. Його оцінюють, як найсильніший з 1952 року. Магнітуда сягнула 8,8.

Місцями поштовхи тривали близько двох хвилин. За попередніми даними, землетрус не спричинив серйозних жертв чи руйнувань. Проте у низці регіонів світу було оголошено загрозу цунамі, зокрема для Гавайських островів.

Директорка однієї з філій Єдиної геофізичної служби РАН, зазначила, що серія афтершоків може тривати роками, а то й десятиліттями, що є типовим для таких потужних поштовхів.

Для порівняння вона привела землетрус на озері Хубсугул у Монголії у 2021 році. Афтершоки там спостерігаються навіть через кілька років. Це підкреслює, що наслідки подібних землетрусів можуть бути довготривалими.

До слова, після землетрусу на Камчатці цунамі дійшло до Гавайських островів. Хвилі затопили узбережжя і змусили місцевих мешканців евакуюватися. На острові Мауї людей провели ніч у своїх авто, намагаючись виїхати з прибережних районів.