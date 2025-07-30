Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус. Геологічна служба США оцінила його магнітуду у 8,8.

Російська влада оголосила евакуацію жителів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про землетрус на Камчатці?

Очевидці бідкалися, що спостерігали, як через землетрус тремтіли меблі та падали стіни будинків.

Землетрус на Камчатці: дивіться відео

Згодом у Єлизівському районі Камчатки зафіксували хвилю цунамі у 3 – 4 метри. Також затопило шматок Північно-Курильська.

Північно-Курильськ затопило: дивіться відео

До слова, загроза цунамі стосується затоки Авача – там розташована стратегічна підводна база "Рибачий", яка є ключовим об'єктом Тихоокеанського флоту Росії для ядерних підводних човнів.

Землетрус на Камчатці: дивіться відео

Також скаржаться, що на Камчатці спостерігаються сильні афтершоки. Кажуть, що вони триватимуть ще протягом місяця магнітудою до 7,5.

Ситуація на Камчатці: дивіться відео

Що таке афтершоки? Це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і пов'язані з ним. Їхнє число зростає залежно від енергії землетрусу зі зменшенням глибини його вогнища. Воно може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.

Місцеві мешканці уже втікають з регіону. На заправках шалені черги, усе стоїть у заторах. Сталося уже кілька ДТП.

Паніка на Камчатці після землетрусу: дивіться відео

До слова, останній настільки потужний землетрус був у Японії 11 березня 2011 року. Тоді його магнітуда сягнула 9,1.

Саме він спричинив руйнівне цунамі з хвилями до 40 метрів, через які сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1".

Зазначається, що упродовж кількох годин буде зрозуміло, чи дійдуть хвилі до Японії та США, і якої потужності вони будуть.

Тим часом у Японії та на Гаваях також уже оголосили евакуацію. Зокрема, евакуювали й персонал "Фукусіми".