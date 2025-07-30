Сильний землетрус сколихнув Камчатку: кадри потужної стихії
- На Камчатці стався потужний землетрус магнітудою 8,8, що призвело до евакуації; затоплено частину Північно-Курильська.
- Спостерігаються сильні афтершоки, які можуть тривати місяць.
Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус. Геологічна служба США оцінила його магнітуду у 8,8.
Російська влада оголосила евакуацію жителів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також На Камчатці зафіксували серію землетрусів: там була загроза цунамі
Що відомо про землетрус на Камчатці?
Очевидці бідкалися, що спостерігали, як через землетрус тремтіли меблі та падали стіни будинків.
Землетрус на Камчатці: дивіться відео
Згодом у Єлизівському районі Камчатки зафіксували хвилю цунамі у 3 – 4 метри. Також затопило шматок Північно-Курильська.
Північно-Курильськ затопило: дивіться відео
До слова, загроза цунамі стосується затоки Авача – там розташована стратегічна підводна база "Рибачий", яка є ключовим об'єктом Тихоокеанського флоту Росії для ядерних підводних човнів.
Землетрус на Камчатці: дивіться відео
Також скаржаться, що на Камчатці спостерігаються сильні афтершоки. Кажуть, що вони триватимуть ще протягом місяця магнітудою до 7,5.
Ситуація на Камчатці: дивіться відео
Що таке афтершоки?
Це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і пов'язані з ним. Їхнє число зростає залежно від енергії землетрусу зі зменшенням глибини його вогнища. Воно може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.
Місцеві мешканці уже втікають з регіону. На заправках шалені черги, усе стоїть у заторах. Сталося уже кілька ДТП.
Паніка на Камчатці після землетрусу: дивіться відео
До слова, останній настільки потужний землетрус був у Японії 11 березня 2011 року. Тоді його магнітуда сягнула 9,1.
Саме він спричинив руйнівне цунамі з хвилями до 40 метрів, через які сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1".
Зазначається, що упродовж кількох годин буде зрозуміло, чи дійдуть хвилі до Японії та США, і якої потужності вони будуть.
Тим часом у Японії та на Гаваях також уже оголосили евакуацію. Зокрема, евакуювали й персонал "Фукусіми".