30 липня на Камчатці зафіксували землетрус магнітудою 8,8. Про небезпеку уже попередили Японію, Китай, США, Гаваї тощо.

Там оголосили попередження про "руйнівні хвилі" цунамі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Які заходи та де вжиті через небезпеку цунамі?

З міркувань безпеки евакуювали персонал японської "Фукусіми". Ця АЕС 11 березня 2011 року сильно постраждала від потужного землетрусу магнітудою 9,1.

Окрім того, у багатьох частинах Японії люди почали підійматися на дахи будівель. Понад 1,9 мільйона японців отримали прохання про евакуацію.

Китай також оголосив попередження про небезпеку цунамі для прибережних районів.

Подбати про свою безпеку закликали й американців. Людей теж просять підійматися вище через загрозу цунамі.

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А на Гаваях оголосили негайну евакуацію майже по всьому острові Оаху.

"Я прошу вас зберігати спокій. Якщо ви в низині, будь ласка, переберіться якомога вище від землі", – закликав губернатор Гаваїв Джош Грін.

Також берегова охорона США в Гонолулу видала наказ про евакуацію комерційних суден з гавайських портів, при цьому всі гавані закриті для входу. Літаки, які здійснювали авіарейси до Гаваїв, також розвернули.

Саме Гаваї та південь і південний схід Аляски під найбільшою небезпекою.

Каліфорнію, Орегон та Вашингтон попередили про сильні течії та небезпечні хвилі.

Попередження про цунамі також були оголошені у Філіппінах, Індонезії та Новій Зеландії. Людей закликали триматися подалі від пляжів.