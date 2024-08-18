У магазинах впали телевізори, по стінах пішли тріщини: відео наслідків землетрусу на Камчатці

Росіяни, які мешкають на Камчатці, пережили землетрус. Сильних руйнувань не було, але пошкоджено 22 будівлі, передає 24 Канал.

Після потужного землетрусу на Камчатці почалося сильне виверження вулкана Шивелуч. Востаннє цей вулкан вивергався у 2023 році.

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Які наслідки землетрусу на Камчатці

Землетрус магнітудою 7,0 був зареєстрований біля берегів Камчатки. Його епіцентр знаходився за 108 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. Людям довелося залишати свої будинки. Попередньо ніхто не постраждав. Відразу після основного землетрусу жителі Камчатки відчули серію афтершоків магнітудою близько 4,5,

– повідомляють росЗМІ.

Найбільше вражає відео з камер спостереження в одному з будинків. Помітно, що спершу поштовхи не дуже сильні, але згодом вся квартира починає хитатися.

Камери спостереження зафіксували землетрус на Камчатці: дивіться відео

Також у мережі є ролик, як стихія пошкодила товар у магазині. Там упали телевізори з пласким екраном, розбито скло.

Землетрус завдав збитків на Камчатці: дивіться відео

Росіяни пишуть, що пошкоджено 22 будівлі, у тому числі інфекційна лікарня та пологовий будинок. Постраждалих ніби нема, але буде потрібен косметичний ремонт у пошкоджених будівлях.

По житлових будинках й офісах пішли тріщини, зірвало дротові комунікації усередині будівель. Комп'ютерні монітори впали, шухляди вивалилися.

Наслідки землетрусу на Камчатці: дивіться відео

Камчатка – сейсмічно активний регіон Росії. Там гористий рельєф і багато вулканів – приблизно 160. Із них діючі – три десятки. Вулкан Шивелуч – один із найбільших на Камчатському півострові, він сягає понад три тисячі метрів.