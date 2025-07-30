У Росії біля берегів Камчатки, що на Далекому Сході, стався сильний землетрус. Місцева влада повідомила, що кілька людей отримали поранення внаслідок цього.

Утім, точної кількості постраждалих наразі не називають, повідомлень про жертв немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про постраждалих через землетрус?

Керівник обласного управління охорони здоров'я Олег Мельников повідомив, що кілька людей отримали травми. За його словами, наразі всі постраждалі перебувають у задовільному стані.

Видання повідомляє, що у Петропавловську-Камчатському, обласному центрі Камчатки, землетрус пошкодив місцевий дитячий садок, який не працював через ремонтні роботи, які там тривали.

Російська влада заявила, що хвилі цунамі заввишки понад 3 метри обрушилися на Сєвєро-Курильськ, головне місто Тихоокеанського архіпелагу, який Росія називає Курильськими островами.

Мер Сєверо-Курильська Олександр Овсянніков заявив, що місто було затоплено чотирма хвилями цунамі, які змили рибальські човни в море, але серйозних руйнувань у місті не зафіксовано.

Нагадаємо, на Камчатці у Росії вночі 30 липня було зафіксовано землетрус магнітудою аж 8 (за оновленими даними – 8,8). Влада оголосила загрозу цунамі та евакуацію жителів із деяких районів.