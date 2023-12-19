Сотні загиблих і постраждалих: у Китаї зросла кількість жертв внаслідок землетрусу

У ніч на 19 грудня Китай сколихнув потужний землетрус магнітою 6,2. Внаслідок поштовхів постраждали сотні людей.

Рятувальні роботи тривають. Усе, що відомо про жертв і поранених внаслідок землетрусу в Китаї, розповідає 24 Канал.

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Скільки загиблих і поранених у Китаї

Державне телебачення CCTV повідомило, що внаслідок землетрусу у провінції Ганьсу загинули 100 людей, ще 11 – у провінції Цінхай. Уже незабаром кількість жертв зросла до 118.

Влада вже мобілізувала низку екстрених служб. Втім, рятувальні роботи можуть бути ускладнені через мінусову температуру. Більша частина Китаю бореться з морозами. Хвиля холоду, яка почалася минулого тижня, продовжує охоплювати країну.

У провінції Ганьсу станом на 07:50 вівторка (23:50 за Гринвічем у понеділок) під час землетрусу загинуло 105 людей. Постраждали 397. Станом на 09:30, за даними влади провінції, 16 людей перебували у критичному стані.

Державні ЗМІ також повідомили, що кількість загиблих у Цинхаї зросла до щонайменше 13. Поранено 182 людини.

Коротко про наслідки землетрусу