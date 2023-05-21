Навіть природа проти окупантів: у Росії стався потужний землетрус

Росіяни щодня потерпають від якихось надзвичайних подій чи природних катаклізмів. Так, поблизу Курильських островів країни-агресорки стався потужний землетрус магнітудою 5 одиниць за шкалою Ріхтера.

Землетрус відчули жителі островів Шикотан і Кунашир. Про це повідомляють Російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Жителі Курильських островів відчули коливання земної кори

У мнс Росії повідомили, що 21 травня о 20:30 за місцевим часом на Курильських островах стався землетрус. За словами росіян, епіцентр землетрусу був за 30 кілометрів на південний захід від села Малокурильське, що на острові Шикотан, а також на глибині близько 41 кілометра.

Пропагандисти наголосили, що постраждалих та руйнувань внаслідок землетрусу нібито немає. Крім цього, жодну тривогу чи евакуацію з населених пунктів острова росіяни не проводили.

У Росії кожен день трапляються надзвичайні ситуації

Нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому показали, як жителі російського міста Чита живуть у бараках й викидають свої випорожнення навпроти будинку. Туалети у деяких районах міста просто відсутні.

Одна з героїнь сюжету зізналася, що за 25 років життя жодного разу не ходила там до туалету, оскільки його просто немає. Також вона боїться провалитися у дірку у вуличному санвузлі.

На початку війни українці дивувалися факту, що деякі росіяни не знали про існування унітазів. Жителі Чернігівської області, які пережили окупацію, розповіли, як російські загарбники дивувались туалету в будинку.

Територія Південних Курильських островів, куди входять Шикотан і Кунашир, ще після Другої Світової війни окупував Радянський Союз. Вже після розпаду СРСР острови фактично незаконно лишилися у складі Росії. Проте Японія неодноразово оскаржувала такі дії країни-агресорки й просила повернути Курили під свою юрисдикцію. Верховна Рада України також визнала Південні Курильські острови споконвічною територією Японії та пообіцяла сприяти тому, щоб це питання обговорювали на міжнародному рівні.