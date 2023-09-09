У Марокко стався потужний землетрус: кількість жертв зросла удвічі

У Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус. Внаслідок цього природного лиха багато місцевих та туристів отримали поранення, а також є велика кількість жертв.

Наразі точну кількість людей, що постраждали чи загинули після землетрусу, визначити важко, оскільки рятувальники ще продовжують розбирати завали. Все, що відомо, про жертв і постраждалих після землетрусу в Марокко – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які кількість жертв і постраждалих у Марокко

У державному телеканалі Марокко Al Aoula повідомили, що станом на 9:42, за київським часом, кількість жертв землетрусу в Марокко зросла до 632 осіб. Ще 329 людей отримали поранення.

У міністерстві внутрішніх справ країни також розповіли, що 51 людина перебуває в критичному стані.

Станом на 7:50, у державному телеканалі Al Aoula розповіли, що в результаті землетрусу в Марокко щонайменше 296 людей загинули та понад 150 отримали поранення.

Що відомо про землетрус у Марокко