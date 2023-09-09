У Марокко стався потужний землетрус: кількість жертв зросла удвічі
У Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус. Внаслідок цього природного лиха багато місцевих та туристів отримали поранення, а також є велика кількість жертв.
Наразі точну кількість людей, що постраждали чи загинули після землетрусу, визначити важко, оскільки рятувальники ще продовжують розбирати завали. Все, що відомо, про жертв і постраждалих після землетрусу в Марокко – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Які кількість жертв і постраждалих у Марокко
У державному телеканалі Марокко Al Aoula повідомили, що станом на 9:42, за київським часом, кількість жертв землетрусу в Марокко зросла до 632 осіб. Ще 329 людей отримали поранення.
У міністерстві внутрішніх справ країни також розповіли, що 51 людина перебуває в критичному стані.
Станом на 7:50, у державному телеканалі Al Aoula розповіли, що в результаті землетрусу в Марокко щонайменше 296 людей загинули та понад 150 отримали поранення.
Що відомо про землетрус у Марокко
- У Марокко ввечері 8 вересня стався землетрус за 16 кілометрів від населеного пункту Талат. Згодом стало відомо, що магнітуда коливань становила близько 6,8 за школою Ріхтера.
- Епіцентр землетрусу був у горах Високий Атлас, розташованих приблизно за 72 кілометри на південний захід від Марракеша. Це найбільш туристичне місто в країні.
- За словами очевидців, землетрус у Марокко був такої сили, що будинки руйнувалися за кілька секунд. Також відомо, що внаслідок природного лиха пошкодження отримали й історичні будівлі, які є природною спадщиною ЮНЕСКО.
- Марокканські ЗМІ також зазначили, що наразі рятувальникам складно дістатися до найбільш постраждалих місць внаслідок землетрусу. Наразі вони розбирають завали на дорогах країни.
- Крім цього, очевидці сказали, що їм знадобився час, щоб виявити землетрус. До того ж кількість жертв і постраждалих настільки масштабна, що швидкі не встигають впоратися з усіма людьми.