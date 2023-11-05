Потужний землетрус стався на кордоні Індії та Непалу: кількість загиблих знову зросла

Уночі 4 листопада стало відомо, що у п'ятницю у Непалі стався сильний землетрус у західному регіоні Джаджаркот. Внаслідок цього сотні людей загинули та десятки зазнали поранень.

Оновлення. Станом на 5 листопада кількість загиблих зросла до 157 людей за даними пресслужби Головного управління поліції Непалу. Кількість постраждалих на цей час становить 197 осіб. Очевидці розповіли, що у цьому районі будинки обвалилися, а будівлі аж до Нью-Делі буквально здригнулися.

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Національний сейсмологічний центр Непалу заявив, що землетрус був магнітудою 6,4. Водночас Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) згодом магнітуду знизив до 5,7, а Геологічна служба США – узагалі до 5,6.

Що відомо про землетрус

Місцевий чиновник Джаджаркота Чаріш Чандра Шарма сповістив, що в районі загинули щонайменше 34 людини. Представниця поліції Намараджа Бхаттараї з сусіднього району Рукум Вест додала, що там загинули щонайменше ще 35 людей. Відтак, писали про 69 жертв землетрусу. Та згодом видання Reuters написало про щонайменше 128 загиблих людей, ще десятки – поранені.

Рятувальні та пошукові команди повинні розчистити дороги, заблоковані сухими зсувами внаслідок землетрусу, щоб дістатися до постраждалих районів,

– сказала Бхаттараї.

Звернімо увагу на те, що влада ще не дісталася до Раміданди. Власне, там – епіцентр землетрусу.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал висловив глибоку скорботу у зв'язку із загибеллю людей і руйнуванням майна внаслідок землетрусу. Він також віддав наказ силовикам негайно розпочати рятувальні роботи й операції, щоб надавати допомогу потерпілим.

Відомо також, що щонайменше 20 людей госпіталізували з пораненнями. Про це журналістам розповів чиновник району Джаджаркот Суреш Сунар.

"Я сам перебуваю на відкритому повітрі. Ми збираємо деталі, але через холод і ніч важко отримати інформацію з віддалених районів", – сказав він.

Національний сейсмологічний центр Непалу зазначив, що землетрус стався о 23:47 3 листопада у районі Джаджаркот провінції Карналі.

Місцеві ЗМІ продемонстрували зруйновані фасади багатоповерхівок, а також розкидані уламки меблів. Підземні поштовхи відчували у сусідніх районах і далеко від Катманду.

Будинки розвалилися. Люди вибігли зі своїх домівок. Я перебуваю в натовпі наляканих мешканців. Ми намагаємося з'ясувати деталі пошкоджень,

– повідомив телефоном представник поліції Сантош Рокка.

Звернімо увагу, що близько 9 тисяч людей загинули внаслідок двох землетрусів у Непалі у 2015 році. Тоді на руїни перетворили цілі міста, багатовікові храми й інші історичні пам'ятки.