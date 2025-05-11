У районі міста Рені на Одещині відчули землетрус

В Одеській області увечері 11 травня відчули землетрус. Сталося це у районі міста Рені.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу був у сусідній Румунії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на одеські телеграм-канали та румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

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Зафіксовано землетрус магнітудою 4,6

Ймовірно, поштовхи, які чули на Одещині, пішли із сейсмічної зони Вранча у сусідній Румунії.

Там приблизно о 21:34 на глибині 140 кілометрів стався середній землетрус магнітудою 4,6.

Жителі румунських міст Галац та Тульча повідомили, що відчули поштовхи. Ці населені пункти розташовані поблизу українського кордону – вони межують з Ізмаїльським районом Одещини.

Ймовірно, землетрус також відчули у Молдові та Болгарії.

Нагадаємо, що 21 та 22 квітня в сейсмічно активній зоні Вранча також були підземні поштовхи. Найсильніший із них був магнітудою 3,9 бала.