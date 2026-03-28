28 березня, 21:33
В Україні стався землетрус: де зафіксували підземні поштовхи

Анастасія Колеснікова

Увечері 28 березня в одній з областей України стався землетрус. Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Дивіться також На Сицилії стався землетрус: місцеві думали, що це бомбардування 

Що відомо про землетрус на Полтавщині 

Підземні поштовхи зафіксували о 19:50 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташований у Полтавському районі, а саме у межах Мачухівської територіальної громади. 

Землетрус відбувся на глибині близько 8 кілометрів. Він належить до ледве відчутних і, як правило, не спричиняє руйнувань.

Інформації про постраждалих чи пошкодження наразі немає.

 

 