Другий за місяць і найсильніший за рік: на Полтавщині знову землетрус

Неподалік від Полтави зафіксували землетрус з магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера. Під час землетрусу деякі місцеві могли помітити незначні коливання предметів у домівках.

Землетрус, який стався на Полтавщині 8 червня, наразі залишається найсильнішим за останній рік. Раніше в регіоні фіксували землетруси 26 травня та 16 січня з магнітудами 3,5 та 2,7 балів відповідно.

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Що відомо про землетрус в Полтавській області

Зафіксували природне явище о 10:23 ранку 8 червня. Джерело землетрусу розташоване за 26 кілометрів від обласного центру. Найсильніше його могли відчути жителі Карлівки.

За класифікацією землетрусів він є відчутним. Коливання, які він спричинив, можна порівняти зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Найлегше помітити ці коливання в приміщенні.

Де розташоване джерело землетрусу на карті

Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах,

– повідомили в центрі.

Місцевих жителів, які помітили землетрус, у центрі закликали залишити повідомлення про відчуття для уточнення енергетичних параметрів явища.

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