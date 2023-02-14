Румунію вдруге за два дні сколихнув сильний землетрус
Джерело:DIGI24
В Румунії вдруге за сьогодні, 14 лютого, зафіксували сильний землетрус магнітудою 5,7. Після землетрусу послідували два афтершоки.
Землетрус стався о 15:16 у Південно-Західному повіті Горж після того, як у понеділок стався ще один сильний землетрус магнітудою 5,2. Напередодні у цій зоні сталася серія із п'яти землетрусів поспіль.
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Зазначають, що нові поштовхи відчували також у Бухаресті. Після землетрусу відбулися два афтершоки магнітудою 3,4 і 3,5.
Національний науково-дослідний інститут повідомив, що землетрус був зареєстрований на глибині 6,2 кілометра і розташований в 102 кілометрах на Північ від Крайови, в 120 кілометрах на Південний Захід від Сібіу і в 146 кілометрах на Захід від Пітешті.
В Румунії вдруге за день зафіксували сильний землетрус / Фото EMSC
Наразі про потерпілих внаслідок землетрусу у Румунії не повідомляли.
Зазначимо, що вчора Румунію теж сколихнув землетрус. Його поштовхи відчули також і в інших країнах на Балканах – у Болгарії, Хорватії, Боснії й Герцеговині та Сербії.