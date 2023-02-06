Внаслідок землетрусу в Сирії загинула сестра прем'єр-міністра, – ЗМІ

Потужні землетруси 6 лютого сколихнули Туреччину та Сирію. Жертв рахують сотнями. У ЗМІ повідомляють, що серед загиблих і близькі родичі прем'єра Сирії Хусейна Арнуса.

Зокрема, його сестра Нессум Арнус разом із кількома своїми дітьми та онуками. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Рідні прем'єр-міністра Сирії загинули під уламками обваленої будівлі. Вони жили у центральній Сирії в місті Хама.

У Snack Syrian уточнили, що разом з Нессум Арнус жертвами землетрусу стали 11 дітей та онуків.

Коротко про наслідки землетрусів у Туреччині та Сирії