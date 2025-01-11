"Ніби знизу удар": у Росії заявили про серію землетрусів у Сочі

Вранці 11 січня російське Сочі трясло. Місцевих жителів розбудили підземні поштовхи. На курорті стався землетрус.

У Федеральному дослідницькому центрі "Єдина геофізична служба РАН" розповіли, що землетрус стався в Сочі на глибині 5 кілометрів о 4:47 за київським часом. Магнітуда землетрусу становила 3,5, передає 24 Канал.

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Росіян у Сочі трохи потрясло

Сейсмологи зазначили, що в епіцентрі було 2 – 3 бали. У Сочі відчували 2 бали. Джерело землетрусу було за 10 кілометрів на північний схід від Сочі, 2,3 кілометра на захід від Червоної Поляни і приблизно 4 кілометрів від Туапсе.

За підземні поштовхи скаржилися місцеві жителі у соцмережах. Вони розповідали, що їх вдома серйозно трясло.

"Я прокинулася одразу. За відчуттями не хвилеподібно розхитало будівлю, а ніби знизу один удар", – поділилися враженням одна із мешканок міста-курорту. "На Виноградній лежу в ліжку, спочатку був гул, потім трохи хитнуло", – розповів сочинець.

До слова, на Кубані землетруси відбуваються регулярно через рух літосферних плит, які переміщуються щодо один одного. Відбувається викид енергії, що накопичилася внаслідок цього. Незначні, але регулярні підземні поштовхи говорять про послаблення напруги.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня в Кемеровській області сталися три землетруси, магнітудою 4,5.