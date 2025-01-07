Руйнівний землетрус у Тибеті: кількість убитих зросла до 95, понад 100 поранених

Уранці вівторка, 7 січня, у віддаленому регіоні Тибету, біля кордону з Непалом, стався потужний землетрус магнітудою 6,8 балів. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 95 людей, ще 130 отримали поранення.

Понад 1000 будівель зазнали пошкоджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на китайське агентство Xinhua.

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Рятувальна операція триває

Землетрус магнітудою 6,8 бала стався в селищі Цого округу Дінжі в Сіцзанському (Тибетському) автономному районі Південно-Західного Китаю.

У радіусі 20 км від епіцентру знаходиться 27 сіл, де мешкає до 7 тисяч осіб. Населення всього округу Дінжі – понад 61 тисяча осіб, за офіційними даними.

В постраждалий від стихійного лиха район направлено понад 3400 рятувальників і 340 медичних працівників, повідомили на пресконференції.

Згідно з прогнозом погоди, наступні три дні в Дінжі будуть переважно сонячними, а мінімальна температура коливатиметься між -18 і -14 градусами за Цельсієм.

Раніше 24 Канал публікував кадри потужного землетрусу в Тибеті. А лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав чиновників докласти максимум зусиль для пошуку та порятунку постраждалих.