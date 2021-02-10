У Тихому океані зафіксували надпотужний землетрус: є загроза цунамі

Землетрус магнітудою 7,7 бала стався у Тихому океані 10 лютого. Стихія проявилася поблизу групи коралових островів Луайоте.
Джерело:Garda World
Сильні підземні поштовхи в океані зафіксували о 15:20 за київським часом. Епіцентр землетрусу був розташований на південному сході від Луайоте на глибині 10 кілометрів.
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Що відомо про землетрус у Тихому океані
- Його магнітуда становила 7,7 бала. Помірне трясіння, ймовірно, було відчутне на всьому півдні Тихого океану.
- Наразі інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Однак постраждати могла низка територій, зокрема Нова Каледонія, Фіджі та Нова Зеландія.
Є загроза цунамі
Національна служба погоди США попереджає про можливе цунамі. Там прогнозують, що деякі небезпечні хвилі до 1 метра над рівнем припливу можуть досягти узбережжя Фіджі, Нової Зеландії та Вануату.Зверніть увагу! В Іспанії 26 січня 2021 року поблизу міста Гранада сталися декілька землетрусів. Магнітуда підземних поштовхів сягала понад 4 бали за шкалою Ріхтера.
Землетрус стався поблизу Луайоте: дивіться карту