У Тихому океані зафіксували надпотужний землетрус: є загроза цунамі

10 лютого 2021 , 18:37
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Землетрус магнітудою 7,7 бала стався у Тихому океані 10 лютого. Стихія проявилася поблизу групи коралових островів Луайоте.

Джерело:

Garda World

Сильні підземні поштовхи в океані зафіксували о 15:20 за київським часом. Епіцентр землетрусу був розташований на південному сході від Луайоте на глибині 10 кілометрів.

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Що відомо про землетрус у Тихому океані

  • Його магнітуда становила 7,7 бала. Помірне трясіння, ймовірно, було відчутне на всьому півдні Тихого океану.
  • Наразі інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Однак постраждати могла низка територій, зокрема Нова Каледонія, Фіджі та Нова Зеландія.

Є загроза цунамі

Національна служба погоди США попереджає про можливе цунамі. Там прогнозують, що деякі небезпечні хвилі до 1 метра над рівнем припливу можуть досягти узбережжя Фіджі, Нової Зеландії та Вануату.

Зверніть увагу! В Іспанії 26 січня 2021 року поблизу міста Гранада сталися декілька землетрусів. Магнітуда підземних поштовхів сягала понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

Землетрус стався поблизу Луайоте: дивіться карту