У Туреччині будинки падають вже після землетрусу: моторошне відео

Південний схід Туреччини сколихнув потужний землетрус, який завдав серйозних руйнувань. Навіть після того, як землетрус закінчився, у Туреччині продовжують обвалюватися будівлі.

У мережі опублікував моторошне відео після землетрусу в Туреччині. На кадрах видно, як обвалюється будинок у місті Шанлиурфа, що неподалік кордону із Сирією, пише 24 Канал.

Дізнайтесь більше Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Очевидці показали, як після землетрусу обвалився будинок

На відео очевидців багатоповерхівка обвалилася буквально за лічені секунди. Чи перебував хтось у будівлі під час обвалу – невідомо. Так само немає інформації, чи постраждав хтось унаслідок моторошного інциденту.

Як у Туреччині обвалився будинок: відео

Що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії

У понеділок, 6 лютого, Туреччину та Сирію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,8. У Туреччині повідомили, що внаслідок стихії постраждало 10 міст.

В обох країнах землетрус спричинив серйозні руйнування і багато жертв. За даними ЗМІ, щонайменше 640 людей загинули в Туреччині і Сирії. Попередньо, понад 400 осіб отримали поранення. На жаль, кількість жертв і постраждалих постійно зростає.

За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів. У МЗС України перевіряють, чи є серед постраждалих українці. Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував допомогу турецькій стороні.

Через землетрус у провінції Хатай вибухнув газогін. Також внаслідок стихії зазнав руйнувань історичний замок Газіантеп, що на півдні Туреччини.

У Євросоюзі заявили про готовність надати допомогу після руйнівних землетрусів у Туреччині і Сирії. У НАТО повідомили про мобілізацію заходів на підтримку країни-союзника Туреччини.