Перше врятоване життя в Туреччині: українські рятувальники визволили з-під завалів жінку
Джерело:ДСНС України
Українські рятувальники, які розбирають завали на місці землетрусу в Туреччині, врятували жінку. Вона провела 9 днів під завалами.
Як розповів голова ДСНС Сергій Крук, це перше врятоване життя в Туреччині нашою командою.
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Як повідомив Крук, жінку знайшли у секторі R у місті Антак'я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала
пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків.
На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку,
– мовиться на сторінці ДСНС.
Цю тему не оминув увагою і Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він зазначив, що врятовану жінку передали медикам.
"Її дістали з-під завалів наші ДСНС, передали медикам. Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників!", – відреагував на цю новину Зеленський.
Українські рятувальники визволили з-під завалів жінку / Фото ДСНС
Землетрус у Туреччині: головне
- 6 лютого на Півдні Туреччини стався смертоносний землетрус магнітудою 7,7, опісля сталась ще низка менших, але сильних поштовхів. Це найпотужніший землетрус у Туреччині з 1939 року.
- Добряче потрусило і сусідню Сирію. Станом на вечір 14 лютого, жертвами землетрусу у двох країнах стали понад 41 тисяча людей.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що за час пошуково-рятувальної операції в регіонах Туреччини, які постраждали внаслідок потужних землетрусів, вдалося розшукати 136 українців. Однак, на жаль, 5 наших співгромадян загинули.
- Відомо, що у лікарнях перебувають 13 208 поранених унаслідок землетрусів. Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди, пообіцяв президент Туреччини Реджеп Ердоган. Тим часом під завалами досі знаходять живих людей.