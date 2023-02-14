Перше врятоване життя в Туреччині: українські рятувальники визволили з-під завалів жінку

Українські рятувальники, які розбирають завали на місці землетрусу в Туреччині, врятували жінку. Вона провела 9 днів під завалами.

Як розповів голова ДСНС Сергій Крук, це перше врятоване життя в Туреччині нашою командою.

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Як повідомив Крук, жінку знайшли у секторі R у місті Антак'я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала

пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків.

На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку,

– мовиться на сторінці ДСНС.

Цю тему не оминув увагою і Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він зазначив, що врятовану жінку передали медикам.

"Її дістали з-під завалів наші ДСНС, передали медикам. Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників!", – відреагував на цю новину Зеленський.

Українські рятувальники визволили з-під завалів жінку / Фото ДСНС

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