Люди тікають від падаючих будівель: багатоповерхівка у Туреччині впала просто у прямому ефірі

Потужний землетрус, який наробив чимало лиха у Туреччині та Сирії, продовжує забирати життя людей. Вдень 6 лютого у турецькому місті Діярбакирі обвалилася ще одна багатоповерхівка.

Сталося це просто у прямому ефірі одного з місцевих телеканалів, передає 24 Канал.

Важливо Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як багатоповерхівка раптово починає падати. Вона фактично повністю завалилася за лічені секунди. Чи були всередині неї люди – наразі невідомо. Сподіваємося, що людей з цих будівель завчасно евакуювали.

Зауважимо, що кількість будинків, які обвалилися внаслідок землетрусу, рахують десятками. Станом на ранок 6 лютого було відомо, що:

у місті Шанліурфа обвалилися 16 будинків;

у провінції Османіє від землетрусу обвалилося 34 будівлі;

у провінції Малатья пошкоджено 130 будівель.

У Туреччині оголошено максимальний рівень надзвичайної ситуації. У країні оголосили найвищий рівень тривоги – це передбачає міжнародну допомогу.

У Туреччині обвалився ще один будинок: дивіться відео

Моторошні кадри обвалу будинку: дивіться відео

Додамо, що на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один – магнітудою 6,3. Багато житлових будинків обвалилися за лічені секунди.

Турецькі сейсмологи порівняли подію із землетрусом 1999 року. Тоді недалеко від Стамбула на узбережжі Мармурового моря стався найруйнівніший у Туреччині землетрус магнітудою 7,7. Загинули майже 17,5 тисяч осіб.

На трагедію вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Так, український лідер звернувся до лідера Туреччини Реджепа Ердогана і запропонував йому допомогу. А глава МЗС України заявив, що ми готові направити до Туреччини своїх рятувальників.