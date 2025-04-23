Після землетрусу в Стамбулі було понад 50 афтершоків: понад 150 людей постраждали

Потужний землетрус магнітудою 6,2 сколихнув Стамбул 23 квітня. Понад 150 людей звернулися до лікарень, переважно через травми, отримані під час стрибків з будівель.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави МВС Туреччини Алі Ерлікая в соцмережі X.

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Скільки людей постраждало внаслідок землетрусу у Стамбулі

За словами Ерлікаї, землетрус у Стамбулі тривав лише 13 секунд, проте після нього зафіксували понад 50 афтершоків.

Сьогодні о 12:49 у Мармуровому морі стався землетрус магнітудою 6,2. Землетрус, глибина якого становила близько 7 кілометрів, тривав лише 13 секунд. Землетрус, що стався за 24 кілометрів від узбережжя Сіліврі, відчувався в навколишніх провінціях, особливо в Стамбулі. Станом на 15:12 зафіксовано 51 афтершок, найбільший з яких – 5,9 бала,

– написав чиновник.

Як зазначили в адміністрації губернатора Стамбула, понад 150 людей були госпіталізовані з травмами, отриманими при спробі покинути будівлі.

"Через паніку 151 громадянин отримав травми, стрибнувши з висоти. Вони продовжують лікування лікарнях, загрози їхнім життям немає", – йдеться у заяві.