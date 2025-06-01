Туреччину сколихнув землетрус: загинула дитина, десятки людей постраждали
- У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,8 біля узбережжя Мармаріса.
- Загинула 14-річна дитина від панічної атаки, ще 69 людей постраждали.
Туреччину вночі 3 червня сколихнув землетрус. Десятки людей отримали травми.
На жаль, одна дитина загинула. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD) та губернатора провінції Мугла.
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Що відомо про землетрус у Туреччині
Землетрус магнітудою 5,8 бала стався біля узбережжя Мармаріса о 02:17. Його також відчули в сусідніх провінціях.
Епіцентр поштовхів був на глибині 67,91 кілометра.
Землетрус в Туреччині: дивіться відео
Жодних негативних наслідків для інфраструктури не було виявлено. Руйнувань у житлових будинках також немає.
Однак, загинула 14-річна дитина – у неї сталася панічна атака під час землетрусу.
Туреччину сколихнув землетрус: дивіться відео
Землетрус у Туреччині: дивіться відео
Ще 69 осіб постраждали. 14 із них отримали медичну допомогу на місці через паніку та стрибки з висоти.