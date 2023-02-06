"Це апокаліпсис", будівлі падали за секунду: фото та відео руйнівного землетрусу у Туреччині

6 лютого 2023, 07:45
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На південному сході Туреччини 6 лютого зафіксували потужні землетруси. Будівлі обвалилися буквально за секунду.

На жаль, внаслідок стихії є багато жертв та постраждалих. Детальніше про руйнівний землетрус – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Наслідки потужного землетрусу у Туреччині

Станом на 7:20 ранку загальна кількість загиблих у семи провінціях Туреччини внаслідок землетрусу зросла до 76 осіб. Ще 440 – постраждали.


Землетрус наробив багато лиха у Туреччині / фото з твітера


У Туреччині обвалилися будівлі / фото з твітера


Як виглядають обвалені будівлі / фото з твітера

Також поштовхи відчули жителі інших країн. Так, землетрус "зачепив" Сирію, Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.

На одному з опублікованих відео можна побачити, як буквально за секунду обвалилися будівля у турецькому Діярбакирі.

Падіння будівлі у Діярбакирі: дивіться відео

Внаслідок стихії постраждали 10 міст:

  • Газіантеп,
  • Кахраманмарас,
  • Хатай,
  • Османіє,
  • Адіяман,
  • Малатія,
  • Шанліурфа,
  • Адана,
  • Діярбакир,
  • Кіліс.

Це схоже на якийсь апокаліптичний фільм,
– кажуть очевидці.

Наслідки землетрусу у Туреччині: дивіться відео

Тепер 6 лютого у Туреччині оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.

Сирія також постраждала від землетрусу

Потужні підземні поштовхи відчувалися і в Сирії. Поштовхи призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. На жаль, серед місцевих мешканців є жертви. На місце прибули карети швидкої допомоги.

Вже відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.

Автор: Софія Ковнір