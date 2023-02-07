Все у чорному диму: пожежу у турецькому порту Іскендерун не можуть загасити

7 лютого 2023, 11:02
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Джерело:

Anadolu Agency

Після землетрусу на півдні Туреччини у порту Іскендерун сталася масштабна пожежа. 7 лютого її досі не можуть загасити.

У порту горять контейнери. Станом на ранок 7 лютого площа пожежі значно збільшилася.

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Пожежу у порту Іскендерун досі не можуть загасити

Під час землетрусів 6 лютого з невідомої причини розпочалась пожежа у порту Іскендерун на півдні Туреччини – там горять контейнери. Це тривало всю ніч.

На ранок наступного дня площа пожежі значно збільшилася. З центру складу до неба піднімаються клуби чорного диму, видно вогонь, періодично відбуваються вибухи.

Площа загоряння наразі може становити кількасот квадратних метрів.


Пожежу не можуть загасити / фото Anadolu Agency


Видно густий дим / фото Anadolu Agency

У порту Іскендерун не можуть загасити пожежу: дивіться відео

Що відомо про потужні землетруси

  • Станом на 7 лютого загалом кількість поранених у двох країнах зросла до 19 245 осіб, загиблих – до 4 214 осіб.
  • Через трагедію у Туреччині Ердоган оголосив національний 7-денний траур.
  • У Туреччині розшукали шість українців, які не виходили на зв'язок після потужного землетрусу. Вони перебувають у задовільному стані.
  • Зауважимо, що землетрус 6 лютого став найбільшим лихом у країні від 1939 року.
Автор: Софія Ковнір