Авто та будинки хиталися: моторошне відео потужного землетрусу у Туреччині
6 лютого Туреччину атакували потужні та смертельні землетруси. Один з них потрапив на камеру.
Коливання під час землетрусу просто вражають. Відповідне відео оприлюднили в одному з місцевих телеграм-каналів, інформує 24 Канал.
До теми У Туреччині після землетрусу почали масово затримувати будівельників: у чому їх звинувачують
Моторошне відео землетрусу у Туреччині
На опублікованих кадрах можна побачити, як починає ворушитися земля, будинки та машини, які стояли на дорозі.
Це відео показує всю силу землетрусу на півдні Туреччини. Особливо кінцівка, коли відеозапис обірвався. Амплітуда вражає.
Землетрус у Туреччині був потужний: дивіться відео
Трагедія у Туреччині та Сирії: останні новини
- Загальна кількість жертв від землетрусу у Сирії та Туреччині сягає понад 29 тисяч осіб. Пошукові роботи досі тривають, зокрема у Сирії наразі повідомляють про більш ніж 4 500 жертв. У Туреччині вже відомо про 24 617 загиблих.
Після потужних землетрусів у Туреччині вже затримали 12 осіб. Серед них – будівельники та підрядники. Як виявилось, затримують тих людей, які причетні до будівництва будинків, які одразу обвалилися після землетрусу у південно-східних провінціях Газіантеп і Шанлиурфа.
Прокурорам наказали у 10 провінціях створити спеціальні відділення з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.
Президент Реджеп Ердоган визнав помилки влади у реагуванні на трагедію. Причиною проблем у реагуванні була зимова погода та той факт, що в аеропорті Хатая пошкоджена злітно-посадкова смуга.