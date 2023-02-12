Авто та будинки хиталися: моторошне відео потужного землетрусу у Туреччині

6 лютого Туреччину атакували потужні та смертельні землетруси. Один з них потрапив на камеру.

Коливання під час землетрусу просто вражають. Відповідне відео оприлюднили в одному з місцевих телеграм-каналів, інформує 24 Канал.

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Моторошне відео землетрусу у Туреччині

На опублікованих кадрах можна побачити, як починає ворушитися земля, будинки та машини, які стояли на дорозі.

Це відео показує всю силу землетрусу на півдні Туреччини. Особливо кінцівка, коли відеозапис обірвався. Амплітуда вражає.

Землетрус у Туреччині був потужний: дивіться відео

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