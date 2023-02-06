У Туреччині триває смертоносний землетрус, поштовхи відчули вже у Грузії та Ізраїлі: хронологія

6 лютого на Півдні Туреччини стався смертоносний землетрус магнітудою 7,7, опісля сталась ще низка менших, але сильних поштовхів. Це найпотужніший землетрус у Туреччині з 1939 року.

24 Канал веде хронологію того, що відбувається у Туреччині. Розповідаємо, які наслідки стихійного лиха та скільки життів забрав землетрус.

Увага Газіантеп – у руїнах: саме тут був епіцентр землетрусу в Туреччині – моторошні кадри

15:42 Внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії загинули щонайменше 1797 осіб. У Туреччині кількість встановлених загиблих зросла до 1 112, у частині Сирії, підконтрольній уряду – 430. На північному заході Сирії, який не контролюються урядом, ще 255 загиблих.

15:20 Підземні поштовхи після другого землетрусу у Туреччині відчули також у Вірменії. Як повідомляє Рятувальна служба МВС Вірменії, поштовхи відчувалися в Єревані – 3 бали та Гюмрі – 3 – 4 бали.

Згодом стало відомо, що поштовхи відчувалися в Іраку та Ірані, а також в ОАЕ, Туреччині і Ізраїлі.

Землетрус також відчули жителі Ізраїлю: відео

14:00 Генеральний директор Агентства з управління надзвичайних ситуацій Туреччини Орхан Тата повідомив, що кількість загиблих становить близько 1000 людей.

Щодо Сирії, за останніми даними, загинуло близько 600 осіб. У Туреччині після землетрусу в низці районів на підприємствах і в офісах виникли пожежі. До місць загоряння направлені пожежники.

13:24 (за місцевим часом) Туреччину сколихнула серія нових потужних землетрусів. За попередніми даними, поштовхи чули навіть в Анкарі.

Стихійне лихо сталося неподалік від міста Ельбістан у провінції Кахраманмараш на півдні Туреччини.

За даними EMSC, землетрус з магнітудою 5,9 трапився за 77 кілометрів від міста Кахраманмараш, де вже лунали поштовхи вночі. Згодом EMSC оцінив новий землетрус у 7,8 магнітуди.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр показав карту, на якій кольорові крапки вказують на місце поштовхів та на рівень пошкодження, про який повідомляють очевидці.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр показав карту землетрусів

Після нових підземних поштовхів у місті Діярбакир у прямому ефірі телебачення було видно, як руйнується будівля.

У турецькому місті Діярбакир у прямому ефірі "впала" будівля: відео

У містах великі затори, які заважають рятувальникам За даними турецької влади, відбулося щонайменше 20 підземних поштовхів.

Квартал у місті Кахраманмараш після землетрусу:

12:30 Президент Туреччини Ердоган повідомив, що внаслідок трагедії щонайменше 912 людей загинуло і 5 380 поранено. 2 470 осіб врятували з-під завалів, а 2 818 будівель зруйновано.

За словами Ердогана, наразі неможливо передбачити, наскільки збільшиться кількість загиблих і постраждалих.

Окрім цього, землетрус забрав життя 326 осіб у районах Сирії. Загалом внаслідок трагедії в обох країнах загинуло 1 300 осіб.

Рятувальними продовжують розбирати завали будівель, які зруйновано внаслідок землетрусу / Фото AP

12:10 Україна направила до Туреччини групу рятувальників. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

09:40 Внаслідок землетрусу стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая.

У провінції Ґазіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю збудували римляни у 2 столітті. На початку 2000-х років замок відреставрували.

У понівечених землетрусом провінціях скасували навчання у школах та вищих навчальних закладах на 2 тижні. Йдеться про: Кахраманмараш, Хатай, Адіяман і Малатья. Також на тиждень призупинили навчання в провінціях Діярбакир, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Адана, Османіє та Кіліс.

У Туреччині оголосили найвищий рівень тривоги. Влада звернулася по міжнародну допомогу. Генштаб Збройних Сил Туреччини направив у зону лиха два літаки для транспортування бригад рятувальників.

По обидва боки турецько-сирійського кордону мешканці прокинулися від підземних поштовхів за кілька годин до світанку. Поштовхи відчувалися в довколишніх провінціях, переважно Хатаї, Османії, Адиямані, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Малатьї та Адані. Обвалилися сотні будівель.

Поштовхи також було відчутно у Єгипті, Лівані, Сирії та Іраці.

Крім того, ще один землетрус магнітудою 5,7 стався за 60 кілометрів від міста Малатья.

Після першого землетрусу майже відразу стався другий – магнітудою 6,4 на Південному Сході провінції Ґазіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також вразив Ґазіантеп.



Епіцентри землетрусу в Туреччині: Кахраманмараш та Ґазіантеп / Інфографіка Anadolu

04:17 (за місцевим часом) Стався перший землетрус у провінції Кахраманмараш на глибині 7 кілометрів. Після нього було зафіксовано 42 афтершоки.