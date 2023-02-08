У Туреччині у найближче десятиліття може трапитись смертоносний землетрус: під загрозою Стамбул

Після сильних землетрусів у Туреччині та Сирії увесь світ заговорив про небезпеку. Ба більше, відомо, що під загрозою потужних поштовхів перебуває навіть Стамбул.

Аналізуючи ситуацію в країні, професор Окан Туйсуз говорив, що землетрус у Стамбулі неминучий. Ще у 2006 році фахівець, який тоді був директором Євразійського інституту наук про Землю у Стамбульському технічному університеті, попереджав про ризик загибелі тисячі людей.

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Що відомо про загрозу землетрусу в Стамбулі

Більшість Туреччини розташована на Анатолійській плиті між двома розломами – Північно-Анатолійським і Східно-Анатолійським. Недалеко від Стамбула – Північно-Анатолійський розлом.

Ми знаємо магнітуду. Ми знаємо місце. Ми не знаємо тільки, коли саме воно станеться. Але існує 65% ймовірність того, що Стамбул постраждає від землетрусу магнітудою 7,6 до 2030 року,

– заявив Окан Туйсуз.

За словами професора, це дуже висока ймовірність. Директор Євразійського інституту наук про землю у Стамбульському технічному університеті розповів також, що європейська частина Стамбула побудована на м'якому камені, північна та азійська – на твердому старому камені.

"Ось чому багаті мають свої вілли в районі Босфору (на півночі – 24 Канал)", – пояснював Окан Туйсуз.

Варто зауважити, що Стамбул за 20 кілометрів від ділянки Північно-Анатолійського розлому, що проходить під Мармуровим морем. Саме це і викликає небезпеку землетрусів.

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