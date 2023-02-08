У Туреччині у найближче десятиліття може трапитись смертоносний землетрус: під загрозою Стамбул
Джерело:The Guardian
Після сильних землетрусів у Туреччині та Сирії увесь світ заговорив про небезпеку. Ба більше, відомо, що під загрозою потужних поштовхів перебуває навіть Стамбул.
Аналізуючи ситуацію в країні, професор Окан Туйсуз говорив, що землетрус у Стамбулі неминучий. Ще у 2006 році фахівець, який тоді був директором Євразійського інституту наук про Землю у Стамбульському технічному університеті, попереджав про ризик загибелі тисячі людей.
Важливо Туреччину сколихнула нова серія землетрусів: скільки підземних поштовхів нарахували
Що відомо про загрозу землетрусу в Стамбулі
Більшість Туреччини розташована на Анатолійській плиті між двома розломами – Північно-Анатолійським і Східно-Анатолійським. Недалеко від Стамбула – Північно-Анатолійський розлом.
Ми знаємо магнітуду. Ми знаємо місце. Ми не знаємо тільки, коли саме воно станеться. Але існує 65% ймовірність того, що Стамбул постраждає від землетрусу магнітудою 7,6 до 2030 року,
– заявив Окан Туйсуз.
За словами професора, це дуже висока ймовірність. Директор Євразійського інституту наук про землю у Стамбульському технічному університеті розповів також, що європейська частина Стамбула побудована на м'якому камені, північна та азійська – на твердому старому камені.
"Ось чому багаті мають свої вілли в районі Босфору (на півночі – 24 Канал)", – пояснював Окан Туйсуз.
Варто зауважити, що Стамбул за 20 кілометрів від ділянки Північно-Анатолійського розлому, що проходить під Мармуровим морем. Саме це і викликає небезпеку землетрусів.
Як змінилось розташування Туреччини після землетрусу
- Землетрус в Туреччині та Сирії наробив багато лиха. Зокрема, він забрав життя щонайменше 9 600 людей, тисячі людей поранені чи втратили житло.
- Після серії землетрусів Туреччина змістилася на південний захід. Президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, як пише Corriere della Sera, заявив, що аравійська плита зрушила приблизно на 3 метри в напрямку північного сходу – південного заходу відносно Анатолійської плити. За словами фахівця, загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів.
- Окрім того, Maxar опублікував приголомшливі кадри зі супутника на яких видно, як виглядає Туреччина після землетрусу. Детальніше про те, що відбувається в Туреччині – читайте у хронології подій.