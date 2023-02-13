175 годин після землетрусу: у Туреччині з-під завалів дістали маму з двома дітьми
6 лютого південний схід Туреччині та Сирія зазнали потужних та смертельних землетрусів. Через тиждень після трагедії з-під завалів дістали жінку з двома дітьми.
Жінка та діти дивом вижили. Відповідне відео порятунку вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.
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У Туреччині з-під завалів дістали маму з дітьми
Землетрус торкнувся і Хатая. Через 175 годин після трагедії з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали матір з двома дітьми.
На щастя, вони лишились живими. Наразі жінку з дітьми передали медикам на огляд.
У Туреччині врятували жінку та її дітей: дивіться відео
Трагедія у Туреччині та Сирії: останні новини
Станом на ранок 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії сягнула щонайменше 34 179 осіб.
Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у Туреччині становить 29 605 осіб.
Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи. З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.
До речі, раніше у провінції Хатай, що на півдні Туреччини, врятували з-під завалів 10-річну дівчинку через 147 годин після руйнівного землетрусу.
Також рятувальникам вдалося врятувати 9-річного хлопчика, який перебував під завалами 5 днів. Увесь цей час дитина чекала порятунку на руках у матері.