Пробула 147 годин під завалами: у Туреччині після землетрусу врятували 10-річну дівчинку

У Туреччині рятувальники продовжують діставати з-під завалів людей. Дехто з них перебував під руїнами понад 140 годин.

У провінції Хатай, що на півдні Туреччини, врятували з-під завалів 10-річну дівчинку через 147 годин після руйнівного землетрусу, який стався в понеділок, 6 лютого.

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Рятувально-пошукові роботи продовжуються

На відео видно, як пошуково-рятувальні команди витягують дівчинку, на ім'я Куді з-під завалів і транспортують її на ношах.

Куді – наша кохана. Люба Куді,

– промовляє людина на відео.

Рятувальникам вдалося врятувати 10-річну дівчинку: дивіться відео

В тій же провінції врятували 35-річного чоловіка Мустафу Саригюль. Через 149 годин після землетрусу його знайшли серед руїн шестиповерхового житлового будинку.

Пошуково-рятувальні групи, а також військовослужбовці та члени румунської пошуково-рятувальної групи п’ять годин працювали над порятунком чоловіка.

Щемливі історії порятунку

Мерве та Ірем – дві сестри, які опинились під завалами власного дому внаслідок смертоносного землетрусу, пробули там два дні, але їм здавалось, що вічність. Їх було врятовано завдяки неймовірній роботі рятувальників. Читайте щемливу історію за посиланням.

Також рятувальникам вдалося врятувати 9-річного хлопчика, який перебував під завалами 5 днів. Увесь цей час дитина чекала порятунку на руках у матері. Хлопчик отримав переохолодження та зневоднення. Окрім того, у нього зафіксували травми. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Окрім того, ЗМІ розповіли щемливу історію порятунку 13-річного хлопчика. Упродовж 55 годин він тримав на руках свого улюбленця – хвилястого папугу. Коли врятований хлопчик побачив свою тітку, він передав їй пташку. Про папугу вже піклуються. Його нагодували хлібом та дали води.