12 українців вивезли з зони лиха, 5 ще можуть бути під завалами, – посольство в Туреччині

У Туреччині продовжують ліквідовувати наслідки потужних землетрусів, що сталися 6 лютого. Дванадцять наших громадян вже вивезли з зони лиха.

Однак, ще до 5 українців досі можуть бути під завалами. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Боднар розповів, що наразі є запит на евакуацію і допомогу приблизно 62 українцям. Вже вдалося вивезти 12 людей. Також встановлено зв'язок з 96 нашими громадянами. Наразі посольство чекає на інформацію про ще 22.

Також дипломат зазначив, що українські консули 9 грудня виїхали до провінції Хатай. Вони везуть гуманітарну допомогу та будуть готові евакуювати українців до безпечніших провінцій.

Є інформація, що до п'яти громадян України можуть перебувати під завалами. Але я думаю, що це дуже попередня інформація. І ми будемо знати це пізніше, коли перевірять місця проживання українців,

– підкреслив Боднар.

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