Нищівний землетрус у Туреччині: яка ситуація у містах, що найбільше постраждали

Потужний землетрус магнітудою 7,8 6 лютого вразив південну Туреччину та північну Сирію. Унаслідок події загинуло понад 600 осіб.

Унаслідок потужного землетрусу загинула 641 людина. Очікується, що ця кількість зросте. Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами, оскільки рятувальники й досі продовжують свою місію.

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Яка ситуація у містах, які зазнали найбільших руйнувань

Аеропорти Газіантеп, Хатай і Шанлиурфа були закриті для польотів через землетрус, який стався в південно-східних районах Туреччини. Про це повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай під час пресконференції в оперативному штабі в Анкарі.

Він також зазначив, що в результаті інциденту на газопроводі Кахраманмарас-Газіантеп було припинено постачання природного газу в регіон.

Через землетрус постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

Землетрус зруйнував фортецю Газіантепа, побудовану у II столітті римлянами. Об'єкт було включено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також постраждала Цитадель Алеппо у Сиріїї, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ООН.

Частина стін історичної споруди обвалилася. Наскільки серйозні руйнування, на разі не відомо.

Деталі моторошного землетрусу