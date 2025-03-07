Землетрус у Тернопільській області: сейсмолог відповів, чи пов'язане явище з атакою Росії

У Тернопільській області 7 березня зафіксували землетрус інтенсивністю у 2 бали. Землі поштовхи не були пов'язані з російською атакою на регіон.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, сейсмолог Олександр Кендзера.

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З чим взагалі пов'язаний землетрус у Тернопільській області

Олександр Кендзера розповів, що землетруси у регіоні між Тернополем Збаражем та Волочиськом були вже й раніше.

Очевидно, ми говоримо про те, що на нашій території, як і у всьому світі, відбуваються динамічні рухи, що викликає трясіння землі. Воно доходить до Головного центру спеціального контролю, який це спостерігає, і це показує як землетрус,

– пояснив сейсмолог.

Він також наголосив, що в районі, де відбувся землетрус у Тернопільській області, немає великих тектонічно-активних геологічних структур, які могли б призвести до набагато більших поштовхів у землі.

Науковець також зазначив, що цей землетрус жодним чином не пов'язаний з російською атакою на Тернопільську область, яка відбулася вранці 7 березня.

"Цей землетрус ми вважаємо маленьким, невеликим. Але потужності енергетичні, які виділяють подібні землетруси, є в сотні або тисячі разів більшими, ніж ті, що можуть спровокувати неатомна, тобто звичайна, зброя", – наголосив Олександр Кендзера.

До слова, землетрус 16 лютого також фіксували й в Полтавській області. Підземні поштовхи на глибині 2 кілометри відбувалися в районі села Браїлки, магнітуда землетрусу була 3,1 за шкалою Ріхтера.