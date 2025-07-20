Чи можуть часті обстріли спричинити землетрус в Україні: науковець відповів
- Дмитро Гринь пояснив, що ракетні обстріли навряд чи спричинять землетруси в Україні.
- Україна є відносно сейсмічно безпечною, та є зони з підвищеною активністю.
- Найближча активна сейсмічна зона – Вранча в Румунії, яка може вплинути на Україну.
Дмитро Гринь, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені Серафима Субботіна НАН України, розповів про вплив ракетних обстрілів на рух тектонічних плит.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Чи може бути більше землетрусів через обстріли в Україні
Журналісти запитали вченого, чи можуть часті ракетні вибухи впливати на рух тектонічних плит. Дмитро Гринь сказав, що обстріли навряд чи "розбудять" землетруси в Україні.
Геологічні об'єкти – це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Тому навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки вивільнюють замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила. Прямого зв'язку між вибухами й землетрусами ми не бачимо. Різкого сплеску їх кількості немає – яка була до війни, така й зараз,
– сказав він.
Також немає великого зв'язку між землетрусами й кліматом. Але так тільки в Європі.
"Зовсім інша ситуація в Антарктиці: там тануть льодовики і, відповідно, їхня маса зменшується – від цього послаблюється тиск на поверхню землі. І отут є прямий зв'язок між кліматом і появою нових землетрусів – їх з'являється більше. Такі явища породжують локальні землетруси, які фіксуються і на Українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Крім Антарктиди, таке явище фіксують у Гренландії, є деякі прояви у скандинавських країнах", – навів дані Гринь.
Він нагадав, що у 1977 році в Україні відчули землетрус. Тоді його осередок був у горах Вранча в Румунії.
Повіт Вранча у Румунії: показуємо на карті
Тож якщо починається землетрус, слід узяти паспорт, тривожний рюкзак і швидко евакуюватися, не використовуючи ліфт. Часу на це небагато.
Із зони Вранча перша хвиля приходить до Києва за 1,5 хвилини, друга руйнівна – за 2,5 хвилини. Тобто якщо там 7-бальний землетрус, то за 2,5 хвилини ми його відчуємо тут, він буде такий як 1977 році. Тому часу на роздуми небагато,
– підсумував Гринь.
Сейсмічно активні зони в Україні:
- Крим;
- частина Одеської та Чернівецької областей;
- Карпати;
- Вінницька область;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Тернопільська.
На Полтавщині та Криворіжжі землетруси виникають через тектонічні розломи Українського кристалічного щита.
Україна в сейсмічному плані безпечна, адже майже третина нашої території лежить на Українському кристалічному щиті. Тож найближча до нас сейсмічно активна зона – саме зона Вранча у Румунії. Вона розташована десь за 110 кілометрів від кордону.