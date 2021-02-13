Землетрус у Вірменії: щонайменше 25 людей постраждали – що відомо

У Вірменії 13 лютого стався потужний землетрус. У результаті постраждали щонайменше 25 людей, серед них – вагітна жінка.
Джерело:МОЗ Вірменії
Більшість людей отримала невеликі травми.
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Чи є госпіталізовані
З міркувань безпеки до лікарні забрали лише вагітну жінку. Їй надали допомогу, оскільки вона мала легкі ушкодження та подряпини.
Що відомо про землетрус у Вірменії
- Землетрус магнітудою 4,7 сколихнув країну. Його епіцентр розташований на глибині близько 10 кілометрів.
- Біля Єревана зафіксували поштовхи, сила яких досягала 5 – 6 балів. В Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі – від 3 до 4 балів.
- Через землетрус людям у столиці довелось вийти з домівок на вулиці.