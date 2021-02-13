Землетрус у Вірменії: щонайменше 25 людей постраждали – що відомо

Більшість людей отримала невеликі травми.

Важливо Люди втікали на вулицю: Вірменію сколихнув потужний землетрус – фото

Чи є госпіталізовані

З міркувань безпеки до лікарні забрали лише вагітну жінку. Їй надали допомогу, оскільки вона мала легкі ушкодження та подряпини.

Що відомо про землетрус у Вірменії

Землетрус магнітудою 4,7 сколихнув країну. Його епіцентр розташований на глибині близько 10 кілометрів.

Біля Єревана зафіксували поштовхи, сила яких досягала 5 – 6 балів. В Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі – від 3 до 4 балів.

Через землетрус людям у столиці довелось вийти з домівок на вулиці.

Зверніть увагу! , неподалік Фукусіми. Магнітуда становила 7,1, а епіцентр був Землетрус 13 лютого також стався у Японії , неподалік Фукусіми. Магнітуда становила 7,1, а епіцентр був

на глибині 60 кілометрів.

Через стихію без світла залишились майже мільйон будинків.