Землетрус у Вірменії: щонайменше 25 людей постраждали – що відомо

13 лютого 2021 , 21:21
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У Вірменії 13 лютого стався потужний землетрус. У результаті постраждали щонайменше 25 людей, серед них – вагітна жінка.

Джерело:

МОЗ Вірменії

Більшість людей отримала невеликі травми.

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Чи є госпіталізовані

З міркувань безпеки до лікарні забрали лише вагітну жінку. Їй надали допомогу, оскільки вона мала легкі ушкодження та подряпини.

Що відомо про землетрус у Вірменії

  • Землетрус магнітудою 4,7 сколихнув країну. Його епіцентр розташований на глибині близько 10 кілометрів.
  • Біля Єревана зафіксували поштовхи, сила яких досягала 5 – 6 балів. В Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі – від 3 до 4 балів.
  • Через землетрус людям у столиці довелось вийти з домівок на вулиці.
Зверніть увагу! Землетрус 13 лютого також стався у Японії, неподалік Фукусіми. Магнітуда становила 7,1, а епіцентр був на глибині 60 кілометрів. Через стихію без світла залишились майже мільйон будинків.