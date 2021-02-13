Японію потрусило: зросла кількість постраждалих внаслідок землетрусу

13 лютого 2021 , 23:27
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В Японії 13 лютого стався землетрус магнітудою 7,3. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 50 осіб. Також в країні проблеми зі світлом – з ладу вийшли електростанції.

Джерело:

The Japan Times

Усі постраждалі – з північного сходу країни. Наразі невідомо, наскільки сильно вони травмовані.

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Поштовхи відчули навіть у Токіо

Від'єднаними від електроенергії залишились понад 900 тисяч будинків. З ладу вийшли електростанції у префектурах Фукусіма, Міягі, Івате і Тотігі.

Поштовхи зафіксували навіть у Токіо. Там їхню силу оцінили у 4 бали.

Фахівці кажуть, що – це афтершок

У Метеорологічному агентстві Японії здивували заявою, що цей землетрус – афтершок після 2011 року.

"Оскільки землетрус 2011 року був величезним з потужністю 9,0 балів, не дивно, що через 10 років відбувся вторинний поштовх такого масштабу,
– сказав Кенджі Сатаке, професор Інституту досліджень землетрусів Університету Токіо.

Що відомо про землетрус в Японії:

  • Землетрус сколихнув Японію 13 лютого.
  • Епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми. Це за 220 кілометрів від столиці Японії.
  • Спочатку оголосили про загрозу цунамі, проте згодом попередження зняли.
  • Японцям порадили триматись подалі від води.