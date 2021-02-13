Японію потрусило: зросла кількість постраждалих внаслідок землетрусу

В Японії 13 лютого стався землетрус магнітудою 7,3. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 50 осіб. Також в країні проблеми зі світлом – з ладу вийшли електростанції.
Джерело:The Japan Times
Усі постраждалі – з північного сходу країни. Наразі невідомо, наскільки сильно вони травмовані.
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Поштовхи відчули навіть у Токіо
Від'єднаними від електроенергії залишились понад 900 тисяч будинків. З ладу вийшли електростанції у префектурах Фукусіма, Міягі, Івате і Тотігі.
Поштовхи зафіксували навіть у Токіо. Там їхню силу оцінили у 4 бали.
Фахівці кажуть, що – це афтершок
У Метеорологічному агентстві Японії здивували заявою, що цей землетрус – афтершок після 2011 року.
"Оскільки землетрус 2011 року був величезним з потужністю 9,0 балів, не дивно, що через 10 років відбувся вторинний поштовх такого масштабу,
– сказав Кенджі Сатаке, професор Інституту досліджень землетрусів Університету Токіо.
Що відомо про землетрус в Японії:
- Землетрус сколихнув Японію 13 лютого.
- Епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми. Це за 220 кілометрів від столиці Японії.
- Спочатку оголосили про загрозу цунамі, проте згодом попередження зняли.
- Японцям порадили триматись подалі від води.