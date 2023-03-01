Стамбул – під загрозою: геологи попередили про ймовірний новий потужний землетрус
Джерело:Euractiv
Геологи попередили про ще один потужний землетрус у Туреччині. Він може статися на промисловому північному заході країни.
Так, руйнівний землетрус може статися у Стамбулі. До речі, нещодавно у Туреччині через землетрус величезний шматок скелі врізався у будинок і розколовся.
Важливо Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч
Можливий землетрус у Стамбулі
Найбільше місто Туреччини – Стамбул – розташований поблизу розломів, які перетинають країну.
Два землетруси, що сталися у 1999 році, забрали життя майже 20 тисяч людей на північному заході країни. Геологи кажуть, що у цьому регіоні може статися ще один потужний землетрус.
Експерти стверджують, якщо у Стамбулі відбудуться підземні поштовхи, то це може спричинити хаос.
Заступник генерального секретаря опозиційного Стамбульського муніципалітету Бугра Гьокче заявив, що Стамбул – це промисловий центр Туреччини. Руйнування такого масштабу можуть мати набагато серйозніші наслідки, які можуть призвести до руйнування країни.
Держава повинна розглядати це як проблему національної безпеки, визначати пріоритети і виділяти ресурси,
– наголосив Гьокче.
Землетруси у Туреччині: все, що відомо
- 27 лютого у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6. Відомо, що одна людина загинула, а 69 отримали поранення.
- У провінції Коньї 24 лютого зафіксували землетрус магнітудою 4,3.
- 23 лютого у Туреччині відбувся землетрус в одному з найбільш постраждалих від попередніх землетрусів регіонів, у Хатаї. Його відчули прилеглі до Хатая провінції.
- Окрім цього, 6 лютого на Півдні Туреччини сталися потужні землетруси, найсильніший із яких магнітудою 7,8. Це призвело до серйозних руйнувань та величезної кількості жертв.
- Турецьке місто Нурдагі у провінції Газіантеп повністю знесуть і відбудують заново.