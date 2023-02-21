Вивільнена енергія: сейсмолог попереджає про нові землетруси у Туреччині

У Туреччині зберігається загроза землетрусів. Особливо обережними закликають бути жителів міста Адана.

Начі Гьорюр – доктор геологічних наук – заявив, що саме у напрямку Адани могла вивільнитися енергія від попередніх землетрусів. Сейсмолог попередив: вона не повністю розвіюється в атмосфері.

Зверніть увагу В Ірані стався потужний землетрус

Коли в якомусь місці відбувається землетрус, частина вивільненої енергії також передається на північ-південь, наприклад, відповідно до масштабу цього розлому, частина її передається на північ, а частина – на південь,

– мовиться у повідомленні.

Гьорюр додав, що ще після першого землетрусу у Кахраманмараші попередив: потрібно звернути увагу на територію регіону Хатай. Згодом там стався землетрус.

Землетрус стався в Ісландії

20 лютого землетрус сколихнув провінцію Хатай . Згодом місцева влада повідомила, що у регіоні – загроза цунамі.

Лютий 2023 року розпочався з серії потужних землетрусів. Вони забрали життя тисяч людей. Станом на 21 лютого продовжують з'являтися повідомлення про землетруси. Зокрема, зафіксували землетрус в Ісландії. Про це повідомили у Європейсько-Середземноморського сейсмологічному центрі. Поштовхи зафіксували на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8.