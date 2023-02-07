Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині й Сирії може зрости у 8 разів, – ВООЗ
Джерело:BBC
В Туреччині та Сирії пролунали два потужних землетруси магнітудою понад 7, окрім них були поштовхи меншої сили. На жаль, кількість жертв та поранених постійно зростає, починаючи з ранку 6 лютого.
Адже рятувальники та місцеві мешканці продовжують розбирати завали. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв внаслідок лиха може зрости у декілька разів.
Зауважте Землетруси у Туреччині й Сирії – 4200 жертв, 80 поштовхів, 6200 зруйнованих будинків: хронологія
Що відомо про кількість жертв внаслідок землетрусів
ВООЗ попередила, що ці цифри (загиблих – 24 Канал), ймовірно, зростуть у вісім разів, оскільки рятувальники знайдуть більше жертв під завалами,
– мовиться в повідомленні.
Старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд заявила, що вони завжди спостерігають одне й те саме із землетрусами: "А саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих або поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня".
Ба більше, Кетрін Смоллвуд пояснила, що багато людей залишаться без даху над головою в холодних умовах. Це, за її словами, збільшить небезпеку.
Землетруси в Туреччині та Сирії: основне
- Орієнтовно о 4:17 за місцевим часом в Туреччині прогримів землетрус магнітудою 7,8, згодом орієнтовно о 13:24 люди знову відчули поштовхи магнітудою 7,6. Окрім того, була серія менш потужних землетрусів – магнітудою до 7. На жаль, поштовхи були й в ніч проти 7 лютого.
- У Туреччині та Сирії продовжують працювати рятувальники, які шукають під завалами людей. Багато країн відправило допомогу для порятунку людей: рятувальників, теплі речі, ліки та багато іншого необхідного.
- Станом на ранок 7 лютого кількість жертв зросла до 4200, поранених до понад 14 тисяч в Туреччині та понад 3 тисячі – в Сирії. Щонайменше 6200 зруйнованих будинків. Детальніше, що відбувається в країнах – читайте у хронології подій 24 Каналу.