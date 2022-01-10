"На землі поменшало світла": на Волині під час спортивних змагань раптово помер депутат
Джерело:Волинська обласна рада
На Волині під час спортивних змагань загинув 57-річний Роман Карпюк. Він був депутатом обласної ради, а також активних громадським діячем у різних сферах.
Колеги Карпюка зазначили, що смерть була раптовою та передчасно. Чому зупинилось серце – наразі невідомо.
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"Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот – таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам'яті", – висловились в облраді.
Реакція мережі
Люди не можуть повірити у втрату. У коментарях під дописом пишуть про те, що запам'ятають Карпюка завжди усміхненим та щирим.
- Сніжана Шевчук: "За всі роки, що знала Романа Петровича, жодного разу не бачила його лихим, пригніченим чи роздратованим. Він завжди випромінював позитив і оптимізм. Мені бракуватиме вас, друже. Ваша зірка згасла, на землі поменшало світла. Однак на небесах стало ясніше".
- Анастасія Страхова: "Важко таке прийняти. Щирі співчуття сім'ї та родині! Ще б жити і жити... Неймовірно сильна духом людина".
- Володимир Дибель: "Розум не здатний прийняти цю звістку. Великий жаль за прекрасною людиною, товаришем, однопартійцем! Жаль і немовний сум".
Раптові втрати: останні новини
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- Також у ніч на 4 січня помер найкращий футболіст в історії Зорі та призер Олімпіади Анатолій Куксов.
Повний текст публікації Волинської обласної ради:
Його зірка згасла передчасно. Волинська обласна рада і її виконавчий апарат із глибоким сумом повідомляють про трагічну новину – раптову передчасну смерть депутата обласної ради, керівника фракції "Сила і Честь", ректора "Академії рекреаційних технологій і права", очільника регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Карпюка Романа Петровича.
Його гаряче, небайдуже серце несподівано зупинилося на 57 році життя просто під час спортивних змагань. Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот – таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.