Земля горітиме під ногами росіян: як працює тихий фронт українців

Впливова британська The Guardian повідомляє про справжній початок партизанської війни в Україні.

Партизанщина вже почалася

Серед останніх епізодів цієї партизанської війни британське видання називає загибель російських прикордонників на одній з позицій, з якої атакують українську армію, а також вибух у Мелітополі біля офісу колабораційного чиновника Євгена Балицького – одного з колишніх діячів проросійської Партії регіонів.

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Видання вважає, що війна партизанів є однією з найбільш серйозних загроз для російських окупантів. Причому спостерігачі попереджали про можливість такої війни ще на початку російського вторгнення в Україну. Можна сказати навіть ще до початку такого вторгнення.

Тоді й українські політики, й експерти попереджали, що навіть якщо Росії вдасться захопити нові українські території, там почнеться справжня партизанська війна із ворогом. І втрати російських окупантів, а також їхніх найманців на цих територіях будуть серйозними не тільки від намагань українських Збройних Сил звільнити українську територію від загарбника, але й від дій українських партизанів.

Чому з Кримом і Донбасом так не вийшло

Може, звичайно, виникнути питання: а чому такої партизанської війни не було на території окупованих 2014 року регіонів України – у Криму, на Донеччині й Луганщині? Однак на це питання досить просто відповісти.

Під час окупації Криму і Донбасу Росія намагалася діяти абсолютно з іншим інструментарієм. У місцевого населення намагалися створити враження, що процеси відбуваються саме тому, що цього прагнуть мешканці самих цих територій. Незважаючи на очевидне втручання російських збройних сил та окупаційного контингенту Чорноморського флоту РФ на території Криму, було створено "кримську самооборону".

Практично всі місяці Майдану Москва готувалася до спеціальної операції щодо захоплення Криму за участі місцевих колаборантів. Як відомо, формально рішення про проведення "референдуму" про приєднання до Росії й рішення про оголошення так званої незалежності Криму ухвалювала та сама Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка була обрана громадянами ще у мирні часи.

Таким чином, враження того, що це вирішували саме мешканці Криму створилося у великої частини населення. А потім Москва практично одразу ж почала репресії проти тих мешканців автономії, які виступали за збереження Криму в складі України, за пріоритет міжнародного права.

Ці дикі репресії продовжуються і сьогодні – у в'язницях Криму чимало активістів як кримськотатарського, так і українського національного руху, незалежних журналістів, просто людей доброї волі.

Схожа ситуація тоді була й на Донбасі. Варто нагадати, що окупація Донецької й Луганської областей здійснювалася за допомогою диверсійних загонів і вербування найманців із представників місцевої влади та силових структур. Із цими людьми, які очевидно довгий час були агентами російських спеціальних служб також працювали задовго до того, як розпочалися російські окупаційні дії на Донеччині.

Там, де місцева влада відмовилася підтримати російських загарбників і де не було значної російської агентури, окупації просто не відбулося. Регулярні російські війська були задіяні тільки вже тоді, коли в Кремлі усвідомили, що українська армія вибиває диверсантів та їхніх мерзенних найманців з окупованих територій, коли більшу частину території Донбасу, яка була тоді окупована найманцями і диверсантами, звільнили українські Збройні Сили. І саме тому це стало серйозною проблемою для того, щоб партизанський рух виник вже 2014 року.

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Однак зараз можна говорити про той факт, що російські збройні сили діють, не ховаючись по суті. Може йтися про окупацію без будь-яких передумов.

Володимир Путін оголосив "спеціальну операцію", всі українці бачать російські війська на своїй території, ракетним обстрілам сьогодні підлягають практично всі українські міста, які, як ми розуміємо, є в центрі уваги кремлівського режиму з погляду подальшої анексії українських регіонів. І, звичайно ж, у людей, яких вбивають росіяни, не запитують про їхні політичні переконання, про те, за які партії вони голосували і взагалі чого б вони хотіли у майбутньому для своєї країни, свого регіону.

Все це створює реальну базу для національного опору. І що цікаво – у самій Москві не зацікавлені спростовувати факт цієї партизанської війни, бо діями українських партизанів російські спеціальні служби виправдовують зростання репресій на окупованих росіянами територіях.

Таким чином, з одного боку, ми дізнаємося про те, що окупантів знищують, з українських джерел, з іншого боку, ці повідомлення також з'являються у в російських джерелах, щоб пояснювати, чому російські спеціальні служби так діють на територіях, які нібито, з погляду Володимира Путіна та його прихильників з шовіністично налаштованих громадян РФ, є історичною Росією.

Тож можна чітко сказати – за тією інформацією, яка надходить з різних джерел і яка, як бачимо, вже констатується впливовими західними виданнями, партизанська війна на окупований ворогом території України вже розпочалася. Земля буде горіти під ногами ворога. І там, де йому вдалося окупувати частину території й створити колабораціоністські окупаційні адміністрації, і там, де ворог тільки хоче перейти у наступ, щоб окупувати нові регіони і дозволити російському диктатору Володимиру Путіну включити їх до складу РФ.

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Таким чином, ми можемо говорити про новий етап українських визвольних змагань, про ситуацію, коли до зусиль українських Збройних Сил зі знищення жорстокого ворога і викидання його з території України долучаються люди, які перебувають зараз на окупованих територіях і розуміють, що окупантів та колабораціоністів треба знищувати вже тоді, коли вони перебувають там, де хочуть встановити свою злочинну владу.

І це об'єднання зусиль українських Збройних Сил і партизанів не дозволить росіянам мріяти про те, що вони будуть комфортно жити на землі, яку вони хочуть загарбати. Окупантів на українській землі очікує тільки поразка і смерть.

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