"Земля їм бетоном": у ЗСУ показали нову партію знищених окупантів
4 квітня 2022 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:Стратком ЗСУ
Збройні Сили України продовжують ліквідовувати російських загарбників по всій зоні бойових дій. Там опублікували фото кількох знищених окупантів, яких ідентифікували.
Так, українським військовим вдалось ліквідувати майора та підполковника. Один з вояк був заступником командира батальйону.
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Знищені окупанти
- Заступник командира батальйону, старший лейтенант Олександр Ємцов з Краснокам’янська Читінської області.
- Лейтенант Нікіта Ільїн
- Командир танкового зводу, лейтенант Юрій Дайнзанов
- Командир інженерно-технічного батальйону, майор Сергій Авер’янов з Волзького Волгоградської області.
- Комендант військової поліції Самари, підполковник Георгій Петрунін.
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Фото Стратком ЗСУ
Земля вам бетоном, тварюки! – лаконічно написали у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 квітня українські військові знищи понад 18 300 окупантів.
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