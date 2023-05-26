У Нідерландах арештували землю колишнього зятя Путіна: причина може бути в санкціях

Прокурори у Нідерландах наклали арешт на землю бізнесмена Йорріта Фаассена. Це колишній чоловік доньки російського президента Марії Воронцової.

Фаассен володіє ділянкою, площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама. Вона пустує, але у 2021 році бізнесмен подав заявку на будівництво будинку та 6 офісів.

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Ще у 2022 році муніципалітет Амстердама зупинив оформлення дозволу через зв'язки Фаассена з Путіним. Колишній зять і сам постійно мешкає у Москві.

Чому арештували землю

У земельному кадастрі Нідерландів зазначили, що 12 травня прокуратура арештувала ділянку. Причина – фінансові, економічні та екологічні правопорушення в межах кримінального розслідування.

Це може означати, що Фаассен фігурує в кримінальному розслідуванні, однак підтверджень поки немає.

Щоправда, журналісти стверджують, нещодавно правоохоронці допитували Фаассена під час прибуття в Нідерланди. Підозра стосувалась "ухилення від санкцій", також конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. Однак той начебт повернувся в Росію.

Йорріт Фаассен одружився з Марією Воронцовою у 2008 році. Потім пара розлучилась, у них є син. Щоправда, шлюб не був зареєстрований офіційно, що допомогло бізнесмену ухилитись від санкцій.