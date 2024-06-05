Нові мисливці за російськими ракетами й дронами: Україна отримала зенітні установки Cheetah

Українські військові отримала зенітні установки типу Cheetah. Вони призначені для боротьби з ворожими повітряними цілями у небі.

Ці установки є аналогами німецьких Gepard, які вже були в арсеналі нашої держави. Раніше Cheetah стояли на озброєнні Нідерландів.

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Що відомо про установку Cheetah

У Повітряному командуванні "Захід" розповіли, що озброєння зенітної самохідної установки – дві гармати калібру 35 міліметрів. На борту також наявні радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення.

Третій важливий компонент установки – бортовий комп'ютер. Саме він, як зазначили військові, аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль,

У командуванні також наголосили, що фактично Cheetah має ідентичний вигляд до німецької установки Gepard, проте Cheetah раніше стояли на озброєнні армії Нідерландів. Різниця між системами полягає тільки у радіолокаційних станціях.

Командир екіпажу ЗСУ Cheetah Віталій розповів, що військові два місяці навчалися працювати на цій бойовій машині в Німеччині.

Це була ретельна, інтенсивна і ґрунтовна підготовка. Але й зараз ми удосконалюємо свої навички. Постійно тренуємося, напрацьовуємо алгоритми дій в різних ситуаціях,

– зазначив військовий.

В Україну прибули зенітні установки Cheetah / Фото Повітряного командування "Захід"

Чи працював вже Cheetah в Україні

Військові зазначили, що зараз цей бойовий розрахунок та Cheetah полюють на російські ударні БпЛА та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід".

Заступник начальника управління поточних операцій Повітряного командування "Захід" зауважив, що військові прагнуть досягти найвищої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей. Тому командування безперервно навчає екіпажі, збирає, узагальнює та розповсюджує кращий досвід, проводить тренування із залученням контрольних цілей.

"Сьогодні в небо піднявся наш навчально-бойовий літак, який імітував проліт крилатої ракети. А радіотехнічні, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи відпрацьовували виявлення, захоплення та умовне знищення цієї контрольної цілі, – каже представник Повітряного командування "Захід".

Як результат, цей екіпаж виявив усі прольоти цілі, успішно захопив її, супроводжував і умовно знищив. За даними військових, таким чином формується впевненість і професійність наших бойових розрахунків, які потрібні у реальних протиповітряних боях.