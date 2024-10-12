"Шахеди, начувайтеся": в Україні анонсували серійне виробництво нового озброєння

Росіяни продовжують активно виготовляти ударні безпілотники. У вересні цього року ворог використав проти України рекордні 1300 БпЛА. На тлі зростаючої загрози "Дикі Шершні" оголосили про серійний запуск виробництва нових "мисливців за "Шахедами".

Так, українська майстерня "Дикі Шершні", яка вже прославилася своїми дронами-камікадзе, у дописі в соцмережі повідомила про початок виробництва нового озброєння проти "Шахедів".

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Україна шукає нові шляхи боротьби із ударними БпЛА

"Шершні" протягом останніх 3 місяців виготовили та передали Силам оборони 1000 зенітних дронів, якими було збито понад 200 ворожих повітряних цілей.

Далі більше – ми готуємось до серійного виробництва винищувачів "Шахедів",

– наголосили у майстерні, не вдаючись у подробиці щодо проєкту.

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Як зазначають у Defense Express, зенітні FPV-дрони справді можуть бути кращими за традиційні зенітні ракети. Передусім дрони в рази дешевші. Наразі зенітний FPV-дрон є простим, мобільним, дешевим і ефективним рішенням проти таких цілей у повітрі, як БпЛА.

Відомо, що у майстерні "Дикі Шершні" останнім часом працювали над збільшенням швидкості своїх FPV-дронів. Йдеться щонайменше про 325 кілометрів за годину.

Нагадаємо, що у Росії повідомили про поставку на фронт нової партії наземних роботизованих платформ "Кур’єр".