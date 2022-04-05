Зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей окупантів за тиждень
5 квітня 2022 , 16:04
Джерело:телеграм Повітряних сил ЗСУ
Військовослужбовці частин повітряного командування "Центр" продовжують нищити окупантів. За тиждень зенітні ракетні війська збили понад 30 повітряних цілей росіян.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
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Ми продовжуємо стійко боронити свою землю. Ми будемо нищити орків, усе вороже на своєму шляху й могли б це робити значно ефективніше, якби у нас була сучасна зброя від партнерів,
– додали у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Зенітні ракетні війська вміло знищують ворожі цілі окупантів / Фото Повітряних сил ЗСУ
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