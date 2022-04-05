Зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей окупантів за тиждень

5 квітня 2022 , 16:04

Джерело:

телеграм Повітряних сил ЗСУ

Військовослужбовці частин повітряного командування "Центр" продовжують нищити окупантів. За тиждень зенітні ракетні війська збили понад 30 повітряних цілей росіян.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Українські військові вправно знищують літаки, ракети та безпілотні літальні апарати російських окупантів. 

Ми продовжуємо стійко боронити свою землю. Ми будемо нищити орків, усе вороже на своєму шляху й могли б це робити значно ефективніше, якби у нас була сучасна зброя від партнерів,
– додали у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.  


Зенітні ракетні війська вміло знищують ворожі цілі окупантів / Фото Повітряних сил ЗСУ

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Автор: Тетяна Кійовська