"Зеонбуд" ввели до складу Концерну РРТ на час війни

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести "Зеонбуд" до складу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Рішення стосується нейтралізації загроз інформаційній безпеці держави.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента 19 березня. Зміни діятимуть під час воєнного стану.

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"Зеонбуд" працюватиме у складі Концерну РРТ

Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати пропозицію Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ "Зеонбуд" та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення,

– мовиться в указі.

Адміністрації Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення спільно з ТОВ "Зеонбуд" забезпечити:

стале функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;

цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв'язку;

резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;

резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв'язку.

До речі, Кабмін має забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, а також посилити охорони об'єктів, що забезпечують мовлення.

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