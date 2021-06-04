Часу залишається все менше, – Зеркаль про заяву Путіна щодо "Північного потоку-2"

4 червня 2021 , 17:46
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Володимир Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Водночас боротьба України проти будівництва газогону має тривати навіть після таких заяв з боку Кремля.

Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповіла колишня заступниця глави Міністерства закордонних справ та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль. За її словами, наразі Україна повинна рішуче діяти проти будівництва "Північного потоку-2".

До теми Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"

"Ні, це (заява Путіна – 24 канал) просто означає, що часу залишається все менше і менше. І це означає, що нам треба зараз мобілізуватись і дуже швидко працювати", – сказала Лана Зеркаль.

Ексрадниця голови правління "Нафтогазу" пояснила, що наразі від того, наскільки ефективно Україна зможе співпрацювати з Конгресом США і Сенатом – дуже багато чого залежить.

Також вона додала, що дуже важливим є залучення до відповідної боротьби і президентів, і дипломатів, і "Нафтогазу".

Трансляцію з Ланою Зеркаль на 24 каналі: дивіться відео

Будівництво "Північного потоку-2": останні новини

  • В МЗС Росії заявили, що поставки газу через Україну збережуться навіть запуску "Північного потоку-2". Водночас експерти переконані, що відповідна заява – чергова маніпуляція.
  • Натомість 4 червня Володимир Путін навіть заявив, що "Газпром" вже "готовий до заповнення трубопроводу газом".
Автор: Жанна Клименко