Часу залишається все менше, – Зеркаль про заяву Путіна щодо "Північного потоку-2"

Володимир Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Водночас боротьба України проти будівництва газогону має тривати навіть після таких заяв з боку Кремля.

Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповіла колишня заступниця глави Міністерства закордонних справ та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль. За її словами, наразі Україна повинна рішуче діяти проти будівництва "Північного потоку-2".

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"Ні, це (заява Путіна – 24 канал) просто означає, що часу залишається все менше і менше. І це означає, що нам треба зараз мобілізуватись і дуже швидко працювати", – сказала Лана Зеркаль.

Ексрадниця голови правління "Нафтогазу" пояснила, що наразі від того, наскільки ефективно Україна зможе співпрацювати з Конгресом США і Сенатом – дуже багато чого залежить.

Також вона додала, що дуже важливим є залучення до відповідної боротьби і президентів, і дипломатів, і "Нафтогазу".

Трансляцію з Ланою Зеркаль на 24 каналі: дивіться відео

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