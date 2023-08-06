Прямували до українського порту: у Молдові зійшли з рейок 6 вагонів з зерном

Одразу шість вагонів з зерном зійшли з рейок 5 серпня. Потяг прямував до Рені.

За попередніми даними, причиною аварії стала сильна спека. Рейки втратили міцність через надзвичайно високу температуру.

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Вагони зійшли з рейок через спеку

У залізниці Молдови розповіли, потяг з 61 вагона перебував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга та прямував до Рені – українського транспортного вузла на Дунаї. Як раптом шість вагонів зійшли з рейок.

Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність,

– зазначили в залізниці.

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Зверніть увагу! Після того, як Кремль заявив про припинення зернової угоди, російські терористи постійно обстрілюють портову інфраструктуру. Так. лише за перші 9 днів після заяви ворог знищив 180 тисяч тонн українського зерна, а ще 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 суден.

Окрім того, у ніч на 2 серпня окупанти атакували Ізмаїл. Зокрема, елеватор та зернові ангари. Пошкоджено ще майже 40 тисяч тонн зерна.